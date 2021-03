Den fallende sjømateksporten fortsatte i februar

Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Selv med en verdinedgang for sjømateksporten målt mot februar i fjor, ligger sjømateksporten i årets andre måned på et historisk høyt nivå. Det er svært gledelig, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NTB.

Ingebrigtsen sier at det har vært tett kontakt mellom myndighetene og sjømatnæringen under pandemien, og at dialogen skal fortsette framover med sikte på å raskt løse utfordringer som pandemien fører med seg.

Stor usikkerhet

I februar falt eksportverdien for de fleste arter med unntak av kongekrabbe og sild når man sammenligner mot den rekordsterke februar i 2020.

– Da var det historisk sett høye priser for laks og torsk, og det var før pandemien slo til og reduserte omsetningen av sjømat i hoteller og restauranter globalt. Det må nevnes at bildet er nyansert og at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til eksportutviklingen fremover for enkeltarter, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

De største markedene for norsk sjømat i februar var Polen, Danmark og USA.

Sterk laksevekst til Kina og Italia

Laks hadde en vekst blant annet til Kina og Italia i løpet av februar. Til sammen ble det eksportert 95.600 tonn laks til en verdi av 5,4 milliarder kroner. Sammenlignet med februar i fjor falt verdien med 306 millioner kroner.

– Da koronapandemien startet, var det Kina som først stengte ned samfunnet, noe som fikk en stor konsekvens for lakseeksporten. I Europa var det Italia som ble hardest rammet i første fase av pandemien. Her førte frykten for smitte til et fall i etterspørselen etter laks. I februar i år var det nettopp disse to markedene som viste sterkest vekst i verdi for lakseeksporten, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Nytt klippfisk-marked

Ellers var det et fall i verdien for torsk med 412 millioner kroner og fryst torsk med 131 millioner kroner.

Rapporten til Norsk Sjømatråd viser også at det har oppstått et nytt marked for klippfisk.

– Vi har rekordvolum til Den dominikanske republikk, som for første gang er det landet med høyest import av klippfisk fra Norge, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan.