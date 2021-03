499 nye koronasmittede siste døgn – 109 flere enn for en uke siden

Ved midnatt natt til onsdag er det registrert 72.234 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.086 nye smittetilfeller i Norge.

Mandag ble det registrert 729 nye smittetilfeller i Norge. Det er det høyeste daglige smittetallet siden starten av januar. Dagen før var tallet på 180, mens det for en uke siden lå på 390 nye smittetilfeller.

Økende smittetrend

Til sammen er 3,8 millioner koronatester til nå utført i landet. Det er generelt en forsinkelse på én til to dager på prøvesvarene, og færre blir generelt registrert smittet i helgene enn på ukedager.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende, og det samme er den i 40 kommuner spredt over hele landet.

I alt 334.863 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 162.511 personer har fått andre dose.

Tirsdag kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få koronavaksine. Vaksinene skal fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner.

Flere innlagte

Tirsdag var 109 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

Til sammen er 623 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,0 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.