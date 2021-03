Johansen aksepterer Solbergs beklagelse

– Kommunene står i førstelinjen i coronapandemien og har formidable oppgaver som det er viktig at regjeringen støtter opp under. Vi må bygge bro mellom by og land, og helgens angrep både på Oslo-folk og på Oslos håndtering av pandemien bidro til en konflikt som forstyrrer den viktige oppgaven vi alle må stå sammen om, sier Raymond Johansen (Ap) i en kommentar, og understreker:

– Jeg er veldig glad for at Erna Solberg ringte og beklaget at Statsministerens kontor var involvert i utspillene.

Beklagelsen kommer etter at det mandag ble kjent at Egseth hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) komme i kontakt med VG i forbindelse med et intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for coronahåndteringen i hovedstaden.

I et intervju med TV 2 sier han at han nå anser denne saken som avsluttet.

– I hvert fall for mitt vedkommende er denne saken ute av verden, sier han.