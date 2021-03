Flere intensivpasienter ved Ahus – beredskapen oppjustert

Tirsdag var det 28 coronapasienter ved sykehuset, og elleve av dem får intensivbehandling. Den 17. februar, altså for under to uker siden, var sykehuset nede i sju coronapasienter.

På 13 dager har det dermed vært en firedobling i innlagte covid-19-pasienter ved sykehuset.

– Betydelig belastning

En firedel av alle coronapasienter på sykehus i Norge er tirsdag innlagt på Ahus.

– Det er en ganske betydelig belastning, som er til å ta og føle på. Vi har for tiden også ganske mange intensivpasienter, men vi har ikke kapasitetsproblemer. Vi har avtaler med sykehusene i hovedstadsområdet om bistand, dersom situasjonen blir kritisk, sa sykehusdirektør Øystein Mæland til NTB mandag.

Gul beredskap innebærer en organisering som gir muligheter til å innføre tiltak raskere og treffe hurtige beslutninger. Sykehuset opplyser at de for å styrke intensiv- og overvåkingskapasiteten også reduserer noe i antall planlagte operasjoner.

En del av driften går som normalt

All øyeblikkelig hjelp, samt kreftbehandling og poliklinisk behandling og utredning vil imidlertid gå som normalt. Ahus' virksomhet ved Kongsvinger sykehus, Ski sykehus og ved Ahus Gardermoen vil også fortsette som normalt.

Forrige gang Ahus var i gul beredskap under pandemien var fra 11. mars til 15. april 2020, da det ble trappet ned til grønn beredskap.

Fra 11. juni ble også grønn beredskap avviklet.