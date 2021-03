Slutt mellom skiskytterparet Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen

Det er Se og Hør som omtaler bruddet tirsdag.

– Vi er fortsatt gode venner, og det viktigste for oss er i fellesskap å ta vare på de to fantastiske sønnene vi har igjen, sier Andreassen til Se og Hør.

De to har vært et par i 25 år. Til sammen har de 14 OL- og VM-medaljer i skiskyting.

– Livet er brutalt og vakkert - ingen dager er like. Vi skal være glade for at vi ikke vet hva som venter rundt neste sving. Men for vår del håper og tror jeg at de vanskeligste dagene ligger bak oss - og at framtida blir fin for oss alle, forteller Andreassen overfor Se og Hør.

Andresen og Andreassen har sammen sønnene Nicolai og Elias. Deres eldste sønn, David, døde i 2018, kun 13 år gammel.