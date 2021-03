Redd Barna: 112 milliarder skoledager har gått tapt etter ett år med pandemi

Det siste året har hvert barn i verden i gjennomsnitt gått glipp av 74 undervisningsdager som følge av nedstengte skoler og mangel på ulike former for fjernundervisning, viser nye tall fra Redd Barna.

Det tilsvarer et bortfall på nesten en tredel av skoledagene i et normalt skoleår, som består av 190 dager.

– Det er ekstremt alarmerende tall, og sannsynligvis er det reelle antallet tapte skoledager enda høyere. Verden står nå oppi en utdanningskrise uten historisk sidestykke, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

Fattigste landene

Hun fortsetter:

– Det er først og fremst barna som betaler den høyeste prisen når skolene stenger. Men hvis verden ikke setter inn sterkere tiltak nå, vil dette også kunne få dramatiske konsekvenser for hele samfunn i mange år framover.

Og det er i de fattigste landene at barna har blitt hardest rammet. En analyse fra Redd Barna basert på data fra 194 land viser at barn i Latin-Amerika, Karibia og Sør-Asia i gjennomsnitt har gått glipp av tre ganger så mange skoledager som det barn i Vest-Europa har.

– Barnearbeid

I fattige land er det mangelen på tilstrekkelig tilgang på kommunikasjonsteknologi og tilrettelegging for fjernundervisning som har vært hovedsaken til de store forskjellene.

– Vi ser at barn som vokser opp i fattigdom, har større risiko for å bli presset inn i barnearbeid, og de står i fare for å bli fanget i varig fattigdom som strekker seg over generasjoner, sier Lange.

– Mange mister også tilgang til det eneste næringsrike måltidet de får i løpet av dagen når de ikke går på skolen, sier Lange og legger til at antall overgrep begått mot barn, har økt flere steder, og at antall barneekteskap og tenåringsgraviditeter øker.