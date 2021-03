I fjor vår leverte landets lærerutdannere 2.019 nye kandidater til den norske grunnskolen, men til våren kommer det bare 407.

Det er en manko på 1.612 i forhold til normalen. 800 av disse er småskolelærere, viser tall Khrono har hentet inn fra alle landets læresteder som utdanner grunnskolelærere.

– Varslet krise

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener tallene som Khrono presenterer, er en varslet krise og at de så langt har sett lite eller ingenting til gode tiltak for å bedre situasjonen.

– En annen bekymring vi har, er at vi får mange signaler om at presset under pandemien nå gjør at eldre lærere, som opprinnelig hadde planlagt å jobbe ut til pensjonsalder, vurderer å gå av tidligere. Vi har økt sykefravær blant lærere, og så mange som halvparten av våre medlemmer sier at de vurderer å søke seg til et annet yrke, understreker Handal.

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås er ikke nådig i sin kritikk av regjeringens håndtering av lærermangelen.

– Regjeringen og Høyres symbolpolitikk både når det gjelder 4-er-kravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen og avskiltningen av mange tusen norske lærere har gjort problemet større og større for hver dag med den borgerlige regjeringen, sier hun.

Kritisk for distriktene

Hun sier hun er svært bekymret for særlig distriktskommunenes mulighet til å få tak i kvalifiserte lærere.

– Dette er svært kritisk for distriktene og et demografisk problem for landet vårt, sier Fagerås.

Hun håper nå at regjeringen stemmer for de rødgrønnes 16 forslag om å rekruttere og utdanne flere lærere. Saken skal opp i Stortinget 23. mars.