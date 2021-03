Gyldendal lager ny versjon av «Hva visste Hjemmefronten?»

Forslagssjef for sakprosa, Reidar Mide Solberg i Gyldendal forteller at forlaget og Michelet vil gjennomgå de ulike påstandene, kravene og «motboka» «Rapport fra ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?", en gjennomgang de håper å kunne ferdigstille i løpet av våren.

Deretter vil de skrive en ny utgave av boka, som da vil være gjennomgått setning for setning.

Planen er å utgi denne til høsten.

Derimot ønsker forlaget ikke å trekke den gamle versjonen av boka.

– For Gyldendal er det ikke et kommersielt anliggende at Hva visste hjemmefronten? blir stående i offentligheten, men et viktig prinsipielt spørsmål som dreier seg om ytringsfrihet og et informert offentlig ordskifte.

Det kommer fram i et brev fra Gyldendal som ble tilsendt etterkommernes advokat, John Christian Elden.

22. februar ble det kjent at familier og etterkommere av motstandsfolk som blir omtalt i Marte Michelets bok «Hva visste Hjemmefronten?» ville stevne Gyldendal forlag, på grunn av påstander som kommer fram i boka. Hovedkravet var at boka skulle trekkes tilbake, og forlaget fikk frist 1. mars til å svare på påstandene.

I det juridiske svaret på varselet om søksmål, skriver Schiøtz at kravet er grunnløst.