Smittetilfellene fordeler seg på tre registrert fredag, én lørdag og to søndag. Det dreier seg om et barn under 10 år, to personer i 20-årene og tre i 30-årene. Alle har mildt sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

Rundt 21 ansatte og 35 barn ved Gartneriet barnehage er satt i karantene, i tillegg til at tre ansatte ved Gartneriet avlastningsbolig er satt i midlertidig karantene.