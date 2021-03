Offentliggjøring av Frode Berg-rapport blir tema i spesialkomité

– Jeg ser ikke bort fra en diskusjon om grunnlaget for hemmelighold, og en eventuell vurdering av om deler kan offentliggjøres, sier Dag Terje Andersen (Ap) til Klassekampen.

Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget er en av dem som har fått ansvaret for å følge opp rapporten om Frode Berg fra EOS-utvalget i den særskilte komiteen.

Den består av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt en representant fra hver av partigruppene til KrF, Rødt og MDG.

Ønsker offentliggjøring

Berg har innrømmet at han jobbet for norsk etterretning, men har fremholdt at han ikke innså rekkevidden av det han var med på og risikoen han tok gjennom sine kureroppdrag i Russland.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene og har på eget initiativ undersøkt saken. Rapporten er derimot gradert, og forvaltningen nekter utvalget å offentliggjøre alle opplysningene i den.

– Utvalgets primære ønske har vært mest mulig offentlighet om innholdet i rapporten, og vi har i flere omganger tatt opp med forvaltningen om hele eller deler av den kunne tas med i en ugradert melding til Stortinget, sa EOS-utvalgets leder Svein Grønnern til NTB torsdag.

Lover diskusjon

Trass i hemmeligholdet oppfordrer utvalget i den særskilte meldingen Stortinget om å gjøre seg kjent med innholdet i rapporten.

– Først må Stortinget høre hva EOS-utvalget har å si. Jeg skal bidra til at hele komiteen blir kjent med diskusjonen som EOS-utvalget har hatt med Forsvarsdepartementet, der EOS har ønsket mer åpenhet, sier Andersen til Klassekampen.

Freddy André Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen for SV, varsler dragkamp om hemmeligholdet.

– Det ligger en risiko her for at det bare er komiteen som får se rapporten. Det er det første stridsspørsmålet her, sier Øvstegård.

Han påpeker at Stortinget bare kan be regjeringen om å lage en ugradert versjon av rapporten. Forsvarsdepartementet vil på sin side holde hele rapporten gradert.

Forsvarer hemmelighold

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forsvarte hemmeligholdet da det torsdag ble kjent at rapporten forblir sikkerhetsgradert. Det gjelder også om det er uttalt kritikk eller ikke i rapporten.

Han viste til at EOS-utvalget har hatt tilgang til informasjon om metoder, kapasiteter og aktiviteter som er sikkerhetsgradert.

Dersom det blir kjent at EOS-utvalget retter kritikk mot E-tjenesten, vil det være en indirekte innrømmelse av ansvar for den norske staten, ifølge Klassekampen.

– Vi kommenterer ikke innholdet i den rapporten, av hensyn til rikets sikkerhet, slår kommunikasjonsdirektør i Forsvarsdepartementet Ingrid Dåsnes fast overfor avisen.