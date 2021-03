Årets 8. mars-markering i Oslo avholdes digitalt

– Vi kan ikke møtes så mange mennesker ute, dessverre, sa byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) til NTB etter kommunens kunngjøring av de nye strenge koronatiltakene søndag kveld.

Innstrammingen innføres etter at det er meldt om høye smittetall i hovedstaden den siste tiden. De innebærer blant annet stenging av serveringssteder og butikker, forbud mot arrangement og oppfordring om at folk unngår private sammenkomster. De gjelder fra 2. til 15. mars.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, som vanligvis markeres med parader og appeller i Oslo, faller dermed midt i nedstengingsperioden.

Men årets markeringen har lenge vært planlagt å finne sted i digitalt format, og de nye innstrammingene har små konsekvenser for arrangementet, opplyser Thea Borkhus Gabrielsen i arbeidsutvalget i 8. mars-komiteen i en epost til NTB søndag kveld.

– Det har ikke vært planlagt noe tog i anledning 8. mars i år, og det tradisjonelle torgarrangementet har lenge vært planlagt erstattet med en digital stream med politiske appeller og kulturinnslag, sier hun.

– Den største forskjellen dagens nye retningslinjer medfører for oss, er at vi ikke får vist de valgte parolene med parolebærere på den måten vi hadde planlagt, legger hun til, og understreker at markeringen ikke er avlyst.