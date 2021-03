Krisemøte i Moss – 19 nye coronatilfeller

– Vi har en økende smittetrend, og vi ser at de fleste som får påvist corona i Moss, har UK-varianten. Dette er alvorlig. Nå har vi jobbet gjennom helgen for å få en god oversikt. Jeg informerer kriseledelsen om mine vurderinger i kveld, og selv om ingenting er avgjort, så må vi være forberedt på at det kan komme nye restriksjoner, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i en pressemelding.

Lørdag kveld deltok kommunen på Statsforvalterens møte om smittesituasjonen i Oslo og kommunene rundt. Moss er i dialog med Folkehelseinstituttet og jobber gjennom helgen med å vurdere nødvendige tiltak.

Av de 19 smittede er 15 kjente nærkontakter, mens fire har foreløpig ukjent smittevei. To av de smittede er under 18 år. Totalt 1.117 personer i Moss har blitt smittet i løpet av pandemien.

Sju nye coronatilfeller i Bodø

Bodø har registrert sju nye coronatilfeller det siste døgnet. Seks av dem har kjent smittevei og var allerede i karantene.

– Den sjuende har foreløpig ukjent smittevei, og smittesporing pågår, sier helseleder Stian Wik Rasmussen.

Bodø kommune har innført strenge tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Fra natt til lørdag ble blant annet alkoholservering og treningssentre stengt.

Også idrettshaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, bingohaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende er stengt.

Det er også begrensninger på antall gjester i hjemmet og deltakere på innendørsarrangementer.

14 nye coronasmittede i Bergen

Lørdag ble det registrert 14 nye coronasmittede i Bergen. Det er åtte flere enn snittet de sju foregående dagene.

Fem er nærkontakter, to har ukjent smittevei, og fem har usikker smittevei, opplyser Bergen kommune. Flest smittede er i aldersgruppen 30–39 år, som har sju smittede.

Totalt er 4.750 tilfeller påvist i kommunen i løpet av pandemien.

801 personer testet seg i løpet av fredagen.

Tromsø med fem nye coronatilfeller

Tromsø kommune registrerte fem nye coronatilfeller lørdag. For tiden er 34 personer i isolasjon som følge av covid-19.

Tre personer tilhører en smitteklynge, mens én har ankommet byen fra utlandet. Den siste personen, som er bosatt i Tromsø, har foreløpig ukjent smittevei.

– Det er gjennomført over 1.000 tester de siste to døgnene. Derfor er dette som forventet. Vi har ikke fått svar på alle prøver tatt de siste dagene, og forventer flere positive prøvesvar de neste dagene. Smittesporingsarbeidet har fortsatt topp prioritet, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i en pressemelding.

Tromsø valgte lørdag å droppe strengere coronatiltak til tross for økt smitte. Ifølge kommunen er smittesituasjonen under kontroll.