Noregs Mållag ønsker ekstrapoeng for nynorskelever ved studieopptak

– Det bør lønne seg å velge nynorsk. Derfor bør forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gi videregående skoleelever med nynorsk som hovedmål ekstrapoeng ved opptak til høyere utdanning, skriver mållagsleder Peder Lofnes Hauge i et leserinnlegg i Bergens Tidende.

For tiden jobbes det med et forslag til ny universitets- og høyskolelov. I den forbindelse blir dagens ordning med tilleggspoeng vurdert.

– Det kommer stadig forslag om nye tilleggspoeng, men det er ingen som har satt seg ned og sett på summen av alt dette. Derfor kaster vi nå alt opp i lufta og tar en grundig gjennomgang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til NRK.

Bokmålsforbundet er lite imponert over forslaget til Noregs Mållag.

– Dette er ikke noe nytt, men kjente toner. Nynorsk går tilbake til tross for nynorskvennlige lover og 80 millioner kroner i året i direkte støtte, sier formann Steinar Øksengård.

I dag gis det tilleggspoeng for fullført folkehøgskole, militær- eller siviltjeneste og studiepoeng fra fagskole og høyere utdanning. Det gis også ekstrapoeng for alder, realfag og språk, samt i visse tilfeller for kjønn og opptaksprøver.