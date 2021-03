Mann omkom i påkjørsel utenfor Bergen

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.32 etter at forbipasserende hadde funnet en livløs mann liggende i veien.

– Vi rykket ut og fant en mann liggende i eller ved veibanen. Han var påkjørt, men ingen bil var å se, forteller operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

En mann er pågrepet og vil bli avhørt i løpet av dagen, opplyste politiet like før klokka 8.30.

Deler av avdødes nærmeste familie er varslet om hendelsen.

#Lindås #FV57 kl0232 meldt om skadd person i veikanten. Nødetatene rykket ut, en person ble dessverre erklært omkommet på stedet. Framsto som påkjørsel, politiet har lokalisert et tyngre kjøretøy vi mener har vært involvert. Vi jobber med å kartlegge omstendighetene rundt ulykken — Vest politidistrikt (@politivest) February 27, 2021

– Dette skjedde langs en mørklagt landevei

Fylkesvei 57 er stengt like nord for avkjøringen til Lindås senter og vil ifølge politiet bli stengt en del timer inntil åstedsarbeidet er avsluttet.

– Dette skjedde langs en mørklagt landevei. Vi holder alle muligheter åpne, sa operasjonslederen før pågripelsen.

Politiet kom etter litt etterforskning i kontakt med eier av et større kjøretøy som kan ha kjørt på mannen, men det er ikke avklart hvem som kjørte bilen eller om bilfører har vært klar over at noen var påkjørt. Det er ikke kjent om eieren er mannen som er pågrepet.

Kriminalteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe er på vei til stedet tidlig lørdag morgen.