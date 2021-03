AUF sier nei – fylkeslag får ikke kutte tikronersmedlemskap

Trønderne svarer med å varsle landsmøte-kamp om tier-medlemskap, skriver Adresseavisen lørdag.

AUFs praksis med å tilby medlemskap for ti kroner har skapt reaksjoner, etter at VG i januar avslørte at de fleste tier-medlemmene forsvant etter det første året.

Det har også vært murring i moderpartiet om at tier-medlemmene gir AUF uforholdsmessig makt i Arbeiderpartiet. Et Ap-lag i Trondheim har foreslått at tier-medlemmene ikke skal kunne ha stemmerett i Arbeiderpartiets møter.

Tirsdag denne uken sa påtroppende leder i AUF, Emilie Græsli, i Adresseavisen at Trøndelag AUF skal slutte med tier-medlemskap.

Men det er ikke bare å slutte med det, ifølge generalsekretær Sindre Lysø.

– Et fylkeslag kan ikke la være å tilby et medlemskap som landsmøtet har vedtatt. Intensjonen bak introduksjonsmedlemskapet er at man som ungdom skal ha en lav terskel til å engasjere seg politisk, sier Lysø.

Emilie Græsli kommenterer beskjeden fra generalsekretæren slik i en SMS til Adresseavisen:

– AUF i Trøndelag kommer ikke til å verve tikronersmedlemmer. Generalsekretæren har rett i at det formelt fortsatt vil eksistere et slikt medlemskap i de nasjonale vedtektene, og det vil jeg gå i front for å avskaffe på neste landsmøte.