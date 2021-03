Hagen og Sveaas med millionstøtte til Venstre

Det er nestleder Abid Raja som har hatt ansvar for å samle inn pengebidrag til Venstres valgkamp til høsten. Han er godt fornøyd med støtten så langt, skriver TV 2.

– Vi har fått inn 3,5 millioner kroner så langt, sier Raja.

Venstre-nestlederen opplyser at bidragsyterne er:

Stein Erik Hagen – med 1 million kroner

Christen Sveaas – med 1 million kroner

Joh. Johannson – med 500.000 kroner

Christian Ringnes – med 250.000 kroner

Agra-gruppen – med 200.000 kroner

Det er gjennom selskapet Canica at Stein Erik Hagen har gitt bidraget i valgkampstøtte til partiet. Raja er tydelig på at han ikke har inngått noen forpliktelser overfor Hagen for at han skal gi støtten.

– Overhodet ikke. Pengene er gitt uten noen bindinger, sier Venstre-nestlederen til kanalen.