Mann siktet for drapsforsøk på kona etter kollisjon på E6

– Vi kan bekrefte at mannen er siktet for et drapsforsøk og et tilfelle av grov kroppsskade, sier politiadvokat Linda Tengesdal i Øst politidistrikt til NTB.

Hendelsen skjedde på E6 ved Grålum utenfor Sarpsborg torsdag formiddag.

Bilen der mannen var fører, kjørte inn i en annen bil i stor hastighet. Mannen løp selv fra stedet etter ulykken, men ble pågrepet kort tid etterpå. Politiet sa etter ulykken at kollisjonen framsto som en villet handling.

– Sjåføren av bilen som forårsaket ulykken, ble pågrepet på ulykkesstedet og er nå i politiets varetekt. På grunn av helsetilstanden er han innlagt på sykehus, sier Tengesdal.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte siktelsen mot mannen, som er i 30-årene og fra Fredrikstad-området.

Mannens kone alvorlig skadd

I mannens bil satt også kona hans. Tilstanden hennes ble omtalt som alvorlig etter ulykken, og hun er innlagt på Sykehuset Østfold Kalnes.

– Det går etter forholdene bra med henne. Hun er bevisst og blir ivaretatt, sier Tengesdal.

I bilen som mannen kjørte inn i, satt det en kvinne. Påkjørselen gjorde at kvinnens bil snurret rundt. Hun er ifølge politiet innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader.

– Skadesituasjonen er uavklart, men hun er stabil, sier Tengesdal.

Ifølge politiadvokaten framstår kvinnen som et tilfeldig offer.

Om mannens helsetilstand tillater det, planlegges det for avhør i løpet av fredag.

Fengslet i fire uker

Mannen ble begjært varetektsfengslet i Sarpsborg tingrett fredag ettermiddag og ble fengslet i fire uker, ifølge Dagbladet.

Tengesdal ønsker ikke å gå inn på hva det er ved saken som gjør at de har siktet mannen for drapsforsøk og grov kroppsskade.

– Vi vil ikke gå ut med så mange opplysninger. Vi er i et tidlig stadium av etterforskningen, og vi jobber nå med å avhøre vitner for å få klarlagt hva som har skjedd i forkant, sier hun.

Den siktede mannen er ikke kjent av politiet fra tidligere.

– Sterkt preget

Advokat Harald Otterstad er oppnevnt som forsvarer for den siktede og besøkte sin klient på Sykehuset Østfold Kalnes torsdag kveld.

– Han er sterkt preget av det som har skjedd. Utover det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på hva han har sagt, sier Otterstad til Sarpsborg Arbeiderblad.