Én av tre politijurister vurderer å slutte

Fagforeningen Politijuristene gjennomførte en spørreundersøkelse blant sine medlemmer, hvor 33,1 prosent svarte at de vurderte å slutte i stillingen sin, skriver Rett24.

Ikke mer enn 40 prosent så for seg å bli værende etter tre år, og 28 prosent hadde allerede søkt andre stillinger.

– Jeg tror kanskje politiet blir litt blendet av at de er så populære. Det er aldri vanskelig å rekruttere, og da har man heller ikke fokus på å beholde de man har lederen for Politijuristene, Are Andersen Skjold-Frykholm.

De senere årene har det skjedd kraftige lønnshopp for statsadvokater, mens politiadvokater gjerne starter med en lønn på rundt 550.000 kroner.

– Men alle kan jo ikke bli det, for det er bare 120 statsadvokater, sier han.