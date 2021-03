Dødsulykke i Hammerfest

Nødetatene ble varslet om ulykken ved Stallogargotunnelen like før klokka 15.

– Det var én bil som kjørte av veien på venstre side. Helse har bekreftet at føreren av bilen er død, opplyser Finnmark politidistrikt på Twitter.

Mannen ble plukket opp av et Sea King-helikopter for å bli fraktet til sykehus, skriver iFinnmark. Avisa får opplyst av politiet at de pårørende er varslet.

Ifølge politiet er det ikke meldt om spesielt vanskelige kjøreforhold på stedet.

– En bil kjørte ut av veien på venstre side. Det var ikke noe kraftig sammenstøt. Bilen kjørte i skavlen og tok ingen nevneverdig skade, sier operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Johansen sier at det ikke er noe som tyder på at mannen døde som følge av skader han pådro seg i utforkjøringen.