En person alvorlig skadd etter at bil ble tatt av skred i Fauske

Politiet fikk mandag morgen melding om at det var gått et skred over riksvei 80 ved Kistrand mellom Bodø og Fauske. En bil og en person ble tatt av skredet. Personen er lokalisert og tatt ut av skredet, men er alvorlig skadd. Politiet vurderer at det er stor fare for flere skred i området. Foto: Sea-King 330 skvadronen / NTB Foto: Sea-king 330 Skvadronen / NTB