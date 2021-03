Elbil fortsatt sistevalg i distriktene

I klimameldingen skriver regjeringen at elbil skal bli et naturlig valg for norske bilister. Men i en kartlegging foretatt av Adresseavisen viser det seg at det er langt igjen i distriktene.

Faktisk er det under 5 prosent elbiler i personbilparken i 26 av 38 trønderske kommuner, selv om elbilandelen er det dobbelte i Trøndelag totalt sett, skriver avisen.

Også i de andre fylkene i landet er det distriktsbilistene som drar ned elbilandelen, viser beregninger av elbilandeler for de minste kommunene i hvert fylke.

Skepsis til elbiler i kaldt klima og for få ladestasjoner som gir bekymring om rekkevidden, er hovedårsakene.

MDG ønsker at regjeringen legger en detaljert plan for hvordan det skal kunne bli nok hurtigladere i landet. Og SV mener det haster med å utvide ladekapasiteten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er skeptisk til å lage noen plan, men sier at han uansett tror at elbilandelen vil øke framover – også i distriktene.

– Ja, det tror jeg. Fordi det er den veien utviklingen går, sier Rotevatn.