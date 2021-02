Baneheia-mødrene ønsker ny rettssak

Klara Sløgedal og Ada Sofie Austegard sier til NRK at de håper på ny rettssak etter at Kristiansen fikk saken gjenopptatt. Alternativet er at påtalemyndigheten ber retten avsi en frifinnende dom uten at det holdes hovedforhandling.

– Den forhåndsfrifinnelsen, jeg er så bekymret for det. Jeg er veldig opptatt av at en verken skal forhåndsdømme eller forhåndsfrifinne i media, sier Austegard.

– Vi håper og tror det kan bli en rettferdig dom og at den blir sånn som sist, fortsetter Sløgedal.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har hele veien nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

– Stine og Lena måtte orke det den 19. mai 2000. De ble brutalt voldtatt og drept. De måtte orke det. Da skal vi mammaer også orke det, sier Austegard.