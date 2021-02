Flere bygninger i brann i Risør

Alle nødetatene er på plass etter at flere bygninger i Storgata i Risør står i brann. Det er tett trehusbebyggelse i området og det er et eldre trehus det har begynt å brenne i.

Flere personer er evakuert og det jobbes med å få oversikt på disse, opplyser politiet i Agder på Twitter. Det er ukjent om det er personer i bygget som startet å brenne, men det meldes at det er full overtenning i bygningen.

USA og Canada med klimasamarbeid

Canadas statsminister Justin Trudeau og USAs president Joe Biden er enige om å jobbe sammen for å oppnå nullutslipp innen 2050. Det skjedde på et digitale møte mellom de to statslederne.

Biden har gjort kampen mot klimaendringer til en av sine fanesaker, og Trudeau sa at USAs ledende rolle i klimaspørsmålet har vært «sårt savnet».

Politibetjenter slipper tiltale

Politibetjentene som pågrep og holdt en 41 år gammel svart mann på bakken til han sluttet å puste, blir ikke straffeforfulgt. Det har en storjury avgjort.

Hendelsen skjedde i Rochester i New York i mars og utløste store protester da videoen av pågripelsen ble frigitt seks måneder senere.

Kinesisk romfartøy i bane rundt Mars

Kina sier romfartøyet Tianwen-1 har funnet sin midlertidige parkeringsbane rundt Mars i påvente av å kunne lande på den røde planeten en gang de neste månedene.

Den kinesiske romorganisasjonen opplyser at fartøyet foretok en justering tidlig onsdag morgen og blir værende i den nye banen i om lag tre måneder før landingsforsøket.

390 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 390 koronasmittede i Norge. Det er 164 flere enn dagen før og 104 flere enn samme dag i forrige uke. I alt 155 av de smittede ble registrert i Oslo.

Ved midnatt natt til onsdag er det registrert 69.148 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).