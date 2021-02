Store bedrifter kan få mindre i koronastøtte

Den siste krisepakken som ble vedtatt tirsdag har én viktig endring: Regjeringen har nå fullmakt til å senke maksgrensen for hvor mye penger de aller største selskapene kan få, skriver Klassekampen.

– I starten var alt veldig usikkert, og det preget oss litt. Nå ser vi at det er fornuftig å justere ned, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til avisen.

Fullmakten gjør at regjeringen kan senke maksgrensen for støtte fra 80 til 50 millioner kroner i måneden. Det betyr at de aller største konsernene får opp til 5 millioner kroner mindre fra staten hver måned hvis regjeringen velger å bruke fullmakten.

Mens Limi har tiltro til at regjeringen vil benytte muligheten ettersom signalene fra Stortinget er tydelige på at dette er ønsket, er SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mer skeptisk.

– Jeg tror det er et spill for galleriet, og at det handler i større grad om å framstå som om de tar kritikken på alvor og at de er opptatte av å senke taket, sier hun.

Klassekampen har tidligere dokumentert at de større konsernene som mottar aller mest penger, får tre ganger mer per arbeidsplass enn resten av bedriftene.