Fortsatt over 1.000 uten strøm i Finnmark

Det er fortsatt usikkert når de over 1.000 innbyggere i kommunene Lebesby og Gamvik får strømmen tilbake, melder NRK.

Sent tirsdag kveld jobber fortsatt kraftlaget på spreng for å finne feilen, etter strømbruddet mandag ettermiddag.

Kommunesentrene Kjøllefjord og Mehamn har nå vært mørklagt i langt over et døgn etter at uværet mandag førte til strømbruddet.

Telenors basestasjoner i området er også slått ut. Det vil si at 1.000 personer i Gamvik og Mehamn er uten mobildekning.