Innlandet på topp i legemiddelbruk

Det er legemiddelstatistikken for 2020 fra Apotekforeningen som sender Innlandet til topps på listen. Innbyggere i fylket brukte i snitt 645 døgndoser med legemidler i fjor.

Deretter følger Vestfold og Telemark og Nordland, med 595 døgndoser i snitt.

– Det betyr at det brukes 20 prosent mer legemidler i Innlandet enn i Norge sett under ett. I Vestfold og Telemark og i Nordland ligger de 10 prosent over landsgjennomsnittet, sier farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen.

Aller minst legemidler bruker folk i Oslo. Der er snittet 459.

I Norge ble det i gjennomsnitt brukt 541 døgndoser med legemidler.