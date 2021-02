Seksuell trakassering i Forsvaret: Kun én av fem melder fra

– Det er veldig få som melder ifra. Vi ser at det bare er 20 prosent av dem som utsettes for seksuell trakassering som melder fra, og 40 prosent av dem som blir utsatt for mobbing som melder fra, opplyser forsker Kari Røren Strand i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NTB.

– Vet dere noe om hvorfor de ikke melder fra?

– De melder i hovedsak ikke fra av tre grunner: at de ikke finner handlingene alvorlige nok, at de er redde for konsekvensene, og de er redde for at et varsel ikke skal føre til endring, sier hun.

Forsvarssjefen: – Vi må se stort på det

For andre gang har Forsvaret gjort en omfattende kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i egne rekker. Sist gang var i 2018. Mandag kom den ferskeste rapporten, som viser at det kun har vært en liten nedgang de siste årene.

Undersøkelsen viser at 11 prosent av de spurte i Forsvaret har opplevd mobbing, og 22 prosent har opplevd seksuell trakassering. Blant kvinnene er andelen som har opplevd seksuell trakassering, på 46 prosent.

– Det gjenstår mye arbeid. Tallene er for høye, det sier seg selv, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

Tallene var høye også i 2018. Siden den gang har Forsvaret jobbet hardt for å bedre situasjonen, ifølge forsvarssjefen. Men likevel er det kun en svak nedgang å spore.

– Jeg tenker at det er et problem i Forsvaret, men også i samfunnet. Vi må se stort på det. Hva er det i 2021 som gjør at vi ikke behandler andre med respekt? sier forsvarssjefen.

Skal prate med de tillitsvalgte

Med et klart reglement på plass allerede, mener han at det må en større holdningsendring til.

– Jeg mener undersøkelsen viser at folk ikke opplever hverdagsmobbing og hverdagstrakassering som alvorlig nok til at man sier ifra. Så en større bevissthet rundt hva som er greit og ikke greit, det er det som må til, sier han.

– Hvordan skal dere løse det?

– Det skal jeg snakke med de tillitsvalgte om. Vi har jo et tillitsutvalg for de aller yngste, altså tillitsvalgtordningen, som skal være med å bidra til å finne de løsningene som skal til. Ved forrige undersøkelse gjennomførte vi blant annet en informasjonskampanje der budskapet gikk på at nei betyr nei. Men vi må se på andre tiltak, uten at jeg har fasiten i dag, forteller han.

Høy terskel for å si ifra

Ifølge Strand forteller rapporten at det er høy terskel for å si ifra, og at man tenker at det er mye av disse tingene man bare må tåle fordi man er en del av Forsvaret.

Forsvarssjefen uttaler at det ikke er en del av kulturen i Forsvaret at man skal være hardere mot mennesker der enn ellers.

– Jeg vil heller ikke si at det er lagt opp til at vi skal mobbe og trakassere i Forsvaret, tvert imot. Samtidig viser forskning at forsvarsorganisasjoner er mer utsatt for den mannsdominerte machokulturen. Ser man på resultatene i undersøkelsen, så er det ikke tvil om at det i all hovedsak er kvinner som blir mobbet og trakassert mest, og at det er menn som mobber og trakasserer mest, avslutter han.