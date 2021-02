USA mintes de mange koronaofrene

Med en følelsesladd tale, ett minutts stillhet og flere hundre tente lys utenfor Det hvite hus, mintes president Joe Biden de 500.000 amerikanerne som har mistet livet i koronapandemien.

Biden kalte det en «dyster og hjerteskjærende milepæl» og ba innstendig om at amerikanere ikke må bli blasert av tallene og «se livene som statistikk». Han oppfordret videre alle til å fortsetter å være årvåkne, holder sosial avstand til hverandre, bruker munnbind og sier ja til vaksine.

Grindhvaler strandet på nytt på New Zealand

En flokk med grindhvaler strandet for andre dag på rad på en avsidesliggende halvøy på New Zealand. Det skjer dagen etter at en flokken på 49 hvaler strandet på samme sted.

Mange av dyrene døde, men 28 av dem overlevde og ble hjulpet av frivillige. De 28 strandet igjen, men er på nytt hjulpet av frivillige. De svømmer fritt og overvåkes av personell fra landets miljødepartement.

Politiet fant bevisstløs kvinne i leilighet i Bergen

Da nødetatene ble sendt til melding om brann i en bolig i Bergen natt til tirsdag, ble det oppdaget en bevisstløs kvinne i leiligheten. En mann er pågrepet.

Klokken 03.48 melder politiet at kvinnen, hvis identitet ikke er kartlagt, fremdeles er bevisstløs. De to mennene er innlagt for behandling og observasjon på grunn av rus og kontakt med røyk. En av dem er besluttet pågrepet.

Kona til narkobaronen «El Chapo» pågrepet

Amerikanske myndigheter pågrep kona til den mexicanske narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzmán da hun ankom landet mandag.

Emma Coronel Aispuro (31), som har dobbelt statsborgerskap, er siktet for deltakelse i sammensvergelse om å smugle kokain, metamfetamin, heroin og marihuana til USA, heter det i uttalelsen fra departementet. Hun er i tillegg siktet for å ha hjulpet Guzmán i å flykte fra et mexicansk fengsel i 2015.

226 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 226 koronasmittede i Norge. Det er ni flere enn dagen før og 127 færre enn samme dag i forrige uke. 115 av tilfellene er registrert i Oslo.

Ved midnatt natt til tirsdag er det registrert 68.758 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).