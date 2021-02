Oslos ordfører vil kutte i egen lønn

– Lønnen min er for høy. Det har jeg alltid ment. Et lønnskutt vil gå helt fint. Jeg vil likevel ha en god lønn, sier Marianne Borgen til VG.

Sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er hun en av Kommune-Norges best betalte politikere med over 1,4 millioner kroner i årslønn.

Sammen med SVs gruppeleder i bystyret – Sunniva Holmås Eidsvoll – ønsker hun at lederlønningene i hele offentlig sektor skal gjennomgås.

I stedet for å følge lønnsnivået til storting og regjering, foreslår de at den nye lønnen for byrådsleder og ordfører skal innebære 1,7 ganger snittinntekten for norske lønnsmottakere.

For ordfører Marianne Borgen – som også betaler partiskatt til SV – vil kuttet utgjøre 11.000 kroner i måneden. I en valgperiode på fire år, tilsvarer det over 500.000 kroner.