Amerikanske bombefly har landet i Norge

Det er første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres i Norge. Flyene landet i 13-tiden mandag, skriver Fosna-Folket og NRK.

Flyene som er av typen B-1B Lancer, blir værende en måneds tid.

Rundt 200 amerikanske soldater ankom Ørland militære flystasjon i starten av måneden for å forberede samtrening mellom de amerikanske flyene og norske styrker.

Øker samarbeidsevnen

– Dette gir Forsvaret en god anledning til å trene alliert mottak og vertslandsstøtte. Denne typen integrert trening med nære allierte øker begges evne til å samarbeide i våre nærområder. Samtreningen demonstrerer amerikansk forpliktelse til forsvaret av Norge og Europa, sa sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, i en pressemelding da det ble kjent at flyene skulle utplasseres i Norge.

Samtidig som de amerikanske bombeflyene er på vei til Norge har den russiske krysseren Marskalk Ustinov i løpet av helgen beveget seg fra Barentshavet og inn i Varangerfjorden, skriver VG.

Russisk krysser på vei inn Varangerfjorden

– Gjennom helga har vi sett at dette fartøyet har beveget seg inn mot området her, rett øst for norskegrensa, og har operert der i noen dager, forteller pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til avisa.

Han vil ikke betegne aktiviteten som bekymringsfull.

– Dette er aktivitet utenfor det normale, men den befinner seg tross alt i russisk farvann. At den beveger seg så langt vest, gjør imidlertid at vi følger ekstra nøye med, sier Stordal.

