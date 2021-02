Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå – statsadvokaten varsler snarlig beslutning

– Behandlingen av begjæringen vil bli prioritert, og vi har ambisjon om å treffe en avgjørelse i løpet av noen dager, skriver førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i en pressemelding.

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen sendte i helga sin begjæring om løslatelse til statsadvokatembetet i Agder, etter at han torsdag fikk medhold i Gjenopptakelseskommisjonen om at saken hans skal gjenopptas.

Kommisjonen har funnet flere svakheter ved bevisene mot Kristiansen og mener han ville blitt frifunnet hvis retten hadde fått forelagt seg de opplysningene som er lagt fram i forbindelse med gjenopptakelsesbegjæringen.

Viggo Kristiansen er fremdeles under soning etter lagmannsrettens dom. Avgjørelsen om gjenåpning innebærer ikke at statsadvokatene per nå vil begjære ham løslatt, heter det i pressemeldingen.