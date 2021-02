Over halvparten slipper karantene tross stengte grenser

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret over tallene som viser at over halvparten av dem som kommer til Norge slipper karantene. Han viser til at kontroller fra Arbeidstilsynet har avslørt at flere arbeidsgivere ikke er godt nok kjent med karantenereglene. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB