Viggo Kristiansen krever å bli løslatt

Det er Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin som bekrefter dette til kanalen søndag.

I snart elleve år har Kristiansen kunnet begjære seg løslatt, men har ikke villet gjøre dette fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld.

Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for Baneheia-drapene.

– Viggo har vært klar på at han ikke skal ut før han er frikjent. Det som har endret seg nå, er at han er overbevist om at han blir frikjent, sier hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin til TV 2.

Tre hovedbevis

NTB er kjent med innholdet i begjæringen som blir sendt til Agder statsadvokatembete søndag kveld. I den begrunner Kristiansens advokat begjæringen med at saken mot hans klient er gjenåpnet.

– Kjennelsen kan ikke sees på en annen måte enn at det er plikt til å løslate, heter det i begjæringen.

I begjæringen viser Kristiansens advokat til at kommisjonens flertall har vurdert tre hovedelementer, DNA-beviset, telefonbeviser og Jan Helge Andersens forklaring. De mener bevisene mot Kristiansen er svekket, og telefonbeviset for ham styrket.



– Viggo Kristiansen er i realiteten ferdig sonet. Når det gjelder forvaringsdom, er det vanskelig å få gjentakelsesfare vurdert ut fra en dom med så mange feil at den er gjenåpnet, står det

Kan ta tid

Nå 41 år gamle Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jentene ble funnet to dager senere.

Viggo Kristiansen har sittet i fengsel siden han ble pågrepet i september 2000.

Torsdag denne uken ble det klart at Kristiansen får straffesaken gjenåpnet. Påtalemyndigheten kan reise saken på nytt med krav om domfellelse eller be retten avsi en frifinnende dom uten at det holdes hovedforhandling.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen sa til NTB fredag at det er opp til Viggo Kristiansen selv å begjære seg løslatt etter at kommisjonen la fram sin beslutning. Han sa videre det kan ta tid før en innstilling om påtalemyndighetens håndtering av saken kan oversendes Riksadvokaten.