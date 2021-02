Politiet stanset fest med 50 deltakere i Selbu

Politiet har avsluttet en fest med 50 deltakere i Selbu og anmeldt arrangøren for brudd på koronaforskriften. I tillegg er vedkommende, som er i tenårene, anmeldt for å ha oppgitt falsk ID til politi og for motarbeidelse av politiet.

Også en rekke andre steder i landet har det vært festbråk i natt.

208 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 208 koronasmittede i Norge. Det er 75 færre enn dagen før, men 52 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 68.315 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

FN-sjefen fordømmer Myanmar-drap

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer bruken av dødelig makt i Myanmar etter at to personer ble drept av sikkerhetsstyrker i går. De to deltok i en demonstrasjon i landets nest største by Mandalay.

– Bruken av dødelig makt, trusler og trakassering mot fredelige demonstranter er uakseptabelt, skrev FN-sjefen på Twitter i natt.

Tre drept i våpenbutikk

Tre personer er drept i skyting i en kombinert våpenbutikk og skytebane i New Orleans-forstaden Metairie i delstaten Louisiana. I tillegg ble to sendt til sykehus med skuddskader.

En person gikk inn i butikken og skjøt og drepte to mennesker. Kunder og betjening i butikken svarte med å åpne ild mot vedkommende, som ble drept, opplyste sheriffkontoret i Jefferson Parish i natt norsk tid.

Krangel om hvem som var sterkest eskalerte i Oslo

Det endte med håndgemeng da to personer på Veitvet i Oslo kranglet om hvem som var sterkest. Den ene stakk fra stedet, men ble funnet av politiet.

Oslo-politiet meldte om saken rundt midnatt.