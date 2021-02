De nasjonale coronatiltakene videreføres – noen lettelser for barn og unge

Statsminister Erna Solberg (H) trakk i sin innledning på coronapressekonferansen fredag ettermiddag fram at mange ulike grupper ønsker lettelser i tiltakene for nettopp dem, men at summen av disse ønskene vil resultere i økt smitte.

– Jeg benytter anledningen til et sitat jeg har brukt i mange andre sammenhenger før, men som også gjelder for denne situasjonen, nemlig Jan P. Syses sitat: «Vi er imot summen av alt det vi er for», sa Solberg.

– Det går den rette veien

Usikkerheten som i all hovedsak dreier seg om de nye virusvariantene, er fortsatt for stor. Betydelige lettelser i tiltakene på Østlandet og på Vestlandet fra mandag vil også i sum føre til økt aktivitet.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sa Solberg.

Lettelser for unge

Samtidig blir det nå enkelte lettelser for barn og unge.

– Barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 mennesker på disse arrangementene, 200 ute, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt coronapressekonferanse fredag.

Innendørs kan det være inntil 50 personer på disse arrangementene. Utendørs er grensen 200. Det inkluderer utøvere, foreldre, trenere og småsøsken, men alle må være fra samme kommune. Det betyr for eksempel at et fotballag eller håndballag kan spille mot andre lag i samme kommune.

Nasjonale skjenkeregler endres

Regjeringen strammer inn de nasjonale skjenkereglene. Fra tirsdag endres skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22.

– Etter råd fra helsemyndighetene flytter vi skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22, det er en innstramming, sa Solberg.

– Det gjør det mulig med lettelser på andre områder, sa statsministeren videre.

Virke sier halvparten av serveringsstedene allerede frykter konkurs, og at tidligere skjenkestopp er nok et slag for bransjen.

− Nå haster det ekstra at Stortinget får vedtatt en ordning med refusjon av arbeidsgiveres lønnskostnader ved permittering og kompensasjon for tap av varelager. Hvis ikke kan coronaen drukne ellers levedyktige serveringsplasser, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Studenter får komme på skolen

Det åpnes også for at flere studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal kunne få bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

Dermed kan flere sitte på lesesaler, møtes i mindre grupper og få fysisk undervisning. Større forelesninger og sammenkomster bør imidlertid fortsatt unngås.

Regjeringen påpeker at det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet og at situasjonen kan endre seg raskt på kort tid.