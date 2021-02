– Dette er en viktig dag i norsk politikk. Denne rusreformen vil gjøre livene til rusmisbrukere i Norge mye bedre, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV til NTB.

Han bekrefter at SV vil støtte reformen. Wilkinson mener imidlertid forslaget ikke går langt nok i å følge anbefalingene fra Rusreformutvalget. Det er ikke en oppfatning Kari Kjønaas Kjos i Frp deler.

– Vi er enig i at tunge rusavhengige skal få helsehjelp fremfor bøter og fengsel. Samtidig er det viktig at brudd på narkotikaforbudet møtes med reaksjoner. Narkotika skal fortsatt være ulovlig, og Frp har vært skeptiske til at politikere skal vedta hvor store mengder brukerdoser narkotika man kan ha uten å straffes. Det må også sikres at politiet har mulighet til å bekjempe gjengkriminalitet og narkotikavirksomhet, sier Kjos.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol sier partiet vil sette seg grundig inn i reformforslaget, men at de i utgangspunktet ikke vil avkriminalisere narkotika.

– Arbeiderpartiet vil ikke avkriminalisere narkotika, men mener det er på høy tid å avkriminalisere rusavhengige. Syke mennesker skal få helsehjelp, men politiet skal fortsatt håndheve forbudet mot illegale rusmidler, sier Kjerkol.

Samtidig presiserer Kjerkol:

– Vi må slutte å straffe syke mennesker for å ha narkotika til eget bruk.