De siste dagene har det vært betydelig og stor snøskredfare i flere populære fjellområder. Ustabile snøforhold gir god grunn til å være på vakt, for skredfaren kan endre seg raskt. I fjellskråninger med over 30 grader er snøskredfaren ekstra stor, skriver Røde Kors.

Naturlige og menneskeskapte skred

– De neste dagene er det ekstra viktig at alle planlegger turene godt og ikke tar unødvendige sjanser. Været i fjellheimen kan skifte raskt og krever at turgåere er forberedt på at turen kan bli lengre og kaldere enn det man trodde, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i hjelpekorpset.

Lederen for Røde Kors sin ressursgruppe for skred, Tormod Eldholm, sier både naturlige og menneskeskapte skred utgjør en fare.

– I store deler av landet har det vært vedvarende svake snølag. Slike lag kan løsne naturlig og forårsake snøskred, eller skredet kan bli utløst av skigåere, sier Eldholm.

Fem råd for tryggere fjelltur

Eldholm og Løvik har følgende råd som kan bidra til tryggere fjellturer i bratt terreng: