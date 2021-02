Rødt ber statsråden stanse utvidet vindkraft-frist i Nordland

Ifølge avisa Helgelendingen fikk selskapet Øyfjellet Wind tidligere denne uka ja fra Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) på søknaden om utsatt frist for å sette anlegget ved Mosjøen i drift. Den nye fristen er 30. september 2022. Selskapet søkte om utsettelsen på grunn av koronapandemien.

Et flertall på Stortinget bestemte i fjor sommer at ingen vindkraftverk som da hadde gyldig konsesjon, kunne få forlenget frist for å settes i drift enn 31. desember i år. Bjørnar Moxnes kaller overfor Klassekampen avgjørelsen om Øyfjellet-utsettelse for uakseptabel.

– Olje- og energiministeren må gripe inn for å sikre at Stortingets vedtak blir fulgt, sier Rødt-lederen.

NVE viser i vedtaket til at fristen kan forlenges dersom konsesjonshaveren har kommet langt i byggearbeidene, men at uforutsette forhold (force majeure) hindrer at driften kommer i gang i tide. Samtidig søkte vindkraftselskapet om å få utvidet konsesjonen fra 25 til 30 år, noe NVE innvilget.

Vindkraftanlegget på Øyfjellet har blitt møtt med sterke protester, blant annet fra dem som driver reindrift i området.