Snart kan du få tekstmelding om vaksinepåfyll

Stortinget behandlet torsdag den nye varslingsordningen. En enstemmig helsekomité stilte seg bak forslaget.

Allerede i dag kan man finne sin vaksinestatus på helsenorge.no, men i fremtiden vil det også bli sendt ut varsel på tekstmelding når det er på tide med oppfyllingsvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste. Det vil være mulig å avregistrere seg fra ordningen hvis man ikke ønsker å motta varselet.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet fikk også flertall for å be regjeringen utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres og komme tilbake til Stortinget med et forslag.

– Tiden er overmoden for å etablere et voksenvaksinasjonsprogram i Norge. Vårt mål er å sikre at befolkningen får nødvendige vaksiner gjennom hele livet, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.