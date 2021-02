Prisen på fjellhytter steg med 4,9 prosent, mens prisen på innlandshytter gikk opp 3,2 prosent, viser tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom

– Det har de siste 5–6 årene vært sterk vekst i hyttemarkedet, men oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det ble i løpet av 2020 solgt 8.916 hytter i Norge. Det er en oppgang hele på 35,8 prosent fra 2019.

4.739 var fjellhytter, 2 697 var sjøhytter og 1 604 var innlandshytter. Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune.

Den typiske fritidsboligen koster nå 2.470.676 kroner. Sjøhyttene har den høyeste snittprisen på 3.065.573, mens fjellhyttene følger nærmest på i overkant av 2,5 millioner. Innlandshyttene kostet i snitt 1.358.279 kroner.

– Prisutviklingen reflekterer tilbudssiden. Den kraftige oppgangen for sjøhytter følger av at sjøhytter er et knapphetsgode i Norge med begrenset tilbud på grunn av byggeforbudet i 100-metersonen, sier Lauridsen.