Uoversiktlig smittesituasjon på Ullern videregående skole i Oslo – stenges ut uken

– Det begynner å bli en uoversiktlig smittesituasjon på Ullern videregående skole. Det er smitte på tvers av trinn, og det er usikkert hvor smittekilden kommer fra, skrev kommunens smitteteam i en epost til elever og foresatte onsdag kveld, skriver Aftenposten.

På skolens nettside opplyses det at all undervisning torsdag og fredag vil skje digitalt i hjemmeskole, som et forebyggende tiltak.

– Vi har i alt åtte smittetilfeller i tre ulike, små klynger, opplyser skolen.

Ullern videregående skole har 950 elever og 138 ansatte.