I dag får Viggo Kristiansen svar om gjenopptakelse

Kommisjonen meddeler først avgjørelsen til Kristiansen og påtalemyndigheten – før utfallet blir offentliggjort én time senere.

Dette er hans femte begjæring om gjenopptakelse.

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand sammen med Jan Helge Andersen 19. mai 2000.

Mens den medtiltalte ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden, sitter Viggo Kristiansen fortsatt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Advokat Arvid Sjødin, som på vegne av Kristiansen har forberedt den langdryge saken inn for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, vet ikke om han tør håpe på medhold.

– Jeg tror det har vært vondt å avsløre at de har tatt feil. Kan de avvise saken på nytt – det vil jo bli et ramaskrik. Mange venter nå på at det blir en ny prøving av bevisene mot Viggo Kristiansen, sa Sjødin til NTB nylig.

Mobilbevis

Advokaten viser til det han omtaler som utelukkelsesbevis: Innslagene fra Kristiansens mobiltelefon på basestasjoner utenfor området i Baneheia og mangelfulle DNA-spor som ikke skulle ha blitt brukt som bevis for at Kristiansen var på åstedet.

Påtalemyndigheten mener saken ikke bør prøves på nytt i retten.

– Jeg kan bekrefte at statsadvokatene i Agder har fått forelagt begjæringen om gjenåpning fra Viggo Kristiansen og at vi har avgitt uttalelse i saken. I vår uttalelse har vi lagt til grunn at det ikke er grunnlag for gjenåpning av saken, har førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder statsadvokatembeter sagt til NTB.

Dersom Kristiansen får medhold i kravet om gjenopptakelse, vil Høyesterett peke ut en lagmannsrett som skal behandle saken på nytt. Det kan ikke være Agder lagmannsrett, som avsa den fellende dommen i 2002.