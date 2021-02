Facebook sperret deling av nyheter i Australia

Facebook har sperret delingen av nyheter på plattformen i Australia, som respons til et lovforslag som kan sette presedens for hvordan nyhetsmedier kan få en større andel av inntektene fra reklame på nett.

Den australske regjeringen og Human Rights Watch har rettet skarp kritikk mot blokkeringen. HRW mener den utgjør en «urovekkende og farlig utvikling», og regjeringen advarer om at selskapet ødelegger sitt ry i Australia.

Greenpeace: Hundretusener døde av luftforurensning i storbyer i 2020

160.000 mennesker døde som følge av luftforurensning i verdens fem mest folkerike byer i fjor, ifølge Greenpeace. Det skjedde til tross for at luftkvaliteten flere steder ble bedre under koronanedstengningene, da trafikk og andre utslippskilder minket drastisk.

Den verst rammede byen var New Delhi, verdens mest forurensede hovedstad, der rundt 54.000 dødsfall anslås å ha skjedd som følge av såkalte PM2,5-partikler i luften, framgår det av en oversikt fra Greenpeace Sørøst-Asia.

New Yorks guvernør kan fratas koronafullmakter

New York-guvernør Andrew Cuomo kan fratas flere fullmakter etter at det ble kjent at han holdt tilbake informasjon om koronadødsfall i delstaten.

Det er demokratiske partifeller av ham i delstatssenatet som vil frata Cuomo flere av krisefullmaktene han ble gitt under pandemien, skriver New York Times.

358 nye koronasmittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 358 koronasmittede i Norge. Det er 72 flere enn dagen før og 149 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 67.498 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

138 nye smittede registrert i Oslo

Det er registrert 138 koronasmittede i Oslo siste døgn. Dette er 40 flere enn dagen før og 60 flere enn gjennomsnittet de foregående sju dagene.

Samme dag forrige uke ble det registrert 72 smittetilfeller.