Gjerdrum-beboere må flytte hjem tross motvilje

Flere har bodd i leiligheter som forsikringsselskapet har dekket etter at leirskredet gikk 30. desember.

Men mandag opphørte evakueringen av et nytt område etter at det ble regnet som trygt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og forsikringsselskapene ber folk flytte hjem igjen, melder TV 2.

– Myndighetenes ansvar

Advokat Geir Lippestad reagerer på at beboerne må flytte tilbake allerede nå og mener myndighetene må ta et større ansvar.

– De har mistet naboer, og bor tett på en skredkant hvor det fremdeles er en leteaksjon. Mange av dem har rømt for livet og er i en helsetilstand som gjør at de ikke vil flytte tilbake. Her må myndighetene ta sitt ansvar og sørge for at de kan bo borte lengre, til det er trygt å flytte tilbake, sier Lippestad til nyhetskanalen.

Onsdag skriver Romerikes Blad at Gjerdrum kommune onsdag tok spørsmålet om erstatning til beboere som føler seg utrygge, opp til vurdering i kommunestyret. Bakgrunnen er at over 1.000 personer har deltatt i en underskriftskampanje der det blant annet heter at «Mange ønsker ikke å flytte hjem». Ordfører Anders Østensen (Ap) valgte å bringe saken opp for kommunestyret.

Dyp respekt

Alle kommunestyrets 25 medlemmer samlet seg imidlertid om et forslag der de medgår at de har dyp respekt for alle som opplevde raset nært, men legger NVEs anbefalinger til grunn. Derfor kan ikke kommunen bruke fellesskapets midler til å utbetale erstatning til de som føler utrygghet ved å flytte tilbake til egen bolig, i områder som NVE har vurdert som trygge.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier han har forståelse for beboernes situasjon, men viser til vurderingene som er gjort i området.