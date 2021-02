Fullvaksinert helsepersonell i kritiske funksjoner får unntak fra innreisekarantene

Regjeringen opplyser onsdag kveld at endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Helsepersonell fra utlandet pendler i dag til arbeid i kritiske funksjoner i norsk helse- og omsorgstjeneste. Dette er personell som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Jeg er glad for at fullvaksinerte nå kan begynne å jobbe umiddelbart etter at de har testet negativt for corona ved ankomst. Dette bidrar til at tjenestene bemannes slik at liv og helse ivaretas på best mulig måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.