TV 2: Gjerdrum-beboere må flytte hjem, selv om de ikke vil

Flere har bodd i leiligheter som forsikringsselskapet har dekket etter at leirskredet gikk 30. desember. Men mandag opphørte evakueringen av et nytt område etter det ble regnet som trygt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og forsikringsselskapene ber folk flytte hjem igjen, melder TV 2.

Det er fremdeles innført et bygge- og deleforbud i området.

Advokat Geir Lippestad reagerer på at beboerne må flytte tilbake allerede nå og mener myndighetene må ta et større ansvar.

– De har mistet naboer, og bor tett på en skredkant hvor det fremdeles er en leteaksjon. Mange av dem har rømt for livet og er i en helsetilstand som gjør at de ikke vil flytte tilbake. Her må myndighetene ta sitt ansvar og sørge for at de kan bo borte lengre, til det er trygt å flytte tilbake, sier Lippestad til nyhetskanalen.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier han har forståelse for beboernes situasjon, men viser til vurderingene som er gjort i området.