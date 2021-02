Nav stenger stillingsdatabase etter personvernsbrudd

Bakgrunnen er at Nav har gjort en ny vurdering som konkluderer med at de ikke har lovhjemmel til å gi arbeidsgivere denne tilgangen automatisk, skriver Nav i en pressemelding.

Dette betyr ikke at tilgangen er helt fjernet. Arbeidsgivere som trenger hjelp til rekruttering, kan fortsatt ta kontakt med Nav. Nav kan fortsatt dele CV-er med arbeidsgivere etter avtale med arbeidssøker, og Nav vil fortsatt selv ha tilgang til CV-ene.

Endringen gjelder for i underkant av 200.000 arbeidssøkere som er under oppfølging fra Nav. Om lag 30.000 personer har aktivt valgt å dele CV-en sin i databasen og blir ikke berørt. Til sammen har om lag 400.000 personer vært berørt siden arbeidsplassen.no ble lansert i februar 2019.

– Folk skal føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. Vi er lei oss for at vi i dette tilfellet har brutt denne tilliten. Vi er i gang med å varsle direkte til alle som er berørt, og har meldt avviket til Datatilsynet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.