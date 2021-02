SV vil øke dagpengene under krisen – får nei fra Solberg

– For mange arbeidsløse og permitterte røyner det nå på. Det er bare én ting som kan lette litt på situasjonen, og det er å gi arbeidsløse og permitterte litt mer å leve av, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han peker blant annet på at dagens høye strømprisene gjør det ekstra vanskelig for dem som sliter.

I den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag ba han Solberg om å være med på å øke tallet på dem som får dagpengesatsen på 80 prosent, gjennom å øke taket fra drøyt 300.000 (tre ganger folketrygdens grunnbeløp) til drøyt 400.000 kroner (4G).

Ifølge Lysbakken vil det gi mange arbeidsledige rundt 1.500 kroner mer i måneden å rutte med.

Solberg: Gunstige ordninger

Solberg viser på sin side til at med de krisevedtakene som er fattet, ligger kompensasjonen til arbeidsløse og permitterte nå på rundt 88 prosent av inntekten opp til 3G.

– Det er mye høyere enn det normale og en av de beste kompensasjonsordningene vi noen gang har hatt, framholdt hun.

– Det hjelper ikke for dem som sliter, å høre at statsministeren mener ordningene er gunstige, repliserte Lysbakken, som ba Stortinget merke seg regjeringens «nei».

Forslaget ligger nå til behandling i finanskomiteen, som fredag skal komme med sin innstilling til regjeringens siste krisepakke.

Men heller ikke fra sin tidligere regjeringspartner Arbeiderpartiet får SV tommel opp.

– Vi prioriterer feriepenger, som vil gi alle på dagpenger bedre kompensasjon, samt å forlenge dagpengeperioden for dem som har gått den ut, sier Aps Rigmor Aasrud til NTB.

Mer bostøtte

SV ønsker også å gjeninnføre hevingen av taket for å få bostøtte. Ordningen som ble innført i fjor som et krisetiltak, utløp i oktober. I kriseforliket ble det satt av 500 millioner, noe som førte til at 13.000 flere fikk bostøtte.

– Det er langt færre nå enn før som får bostøtte. Derfor er det på sin plass å midlertidig øke inntektsgrensen, sier Lysbakken.

I tillegg vil SV foreslå en ekstra utbetaling på grunn av de høye strømprisene.

På dette punktet er statsministeren litt mer medgjørlig.

– Vi er åpne for å se utviklingen framover, sier hun.