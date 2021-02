Regjeringen dropper planene om portforbud

– Det er vår oppfatning at vi ikke har bruk for portforbud som tiltak. Vi mener likevel at det var riktig å utrede dette, i en usikker situasjon, sier Mæland til NRK.

Regjeringen har ønsket en hjemmel om å innføre portforbud dersom coronasmitten kom ut av kontroll. Etter at forslaget har vært på høring, er det nå klart at planene legges bort.

Justisdepartementet mottok over 1.400 høringsinnspill, de aller fleste var vært kritiske til forslaget.

Hos regjeringspartner Venstre er man fornøyde med at forslaget blir liggende.

– Høringsrunden ga oss mange gode innspill til hvorfor portforbud er så inngripende og hvorfor vi ikke trenger det. Vi har hatt et tillitsbasert system i smittevernpolitikken, og det har fungert godt, sier Venstre-leder Guri Melby.

Selv om forslaget nå er stoppet, mener de to statsrådene at det var rett å sende forslaget ut på høring.

– Jeg skal erkjenne at Venstre var skeptisk til å legge det ut på høring, men jeg mener likevel at det var riktig å gjøre grunnarbeidet og gjennomføre en høringsprosess. At vi fikk fram motforestillinger er en styrke i den situasjonen vi nå står i, sier Melby.