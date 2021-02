Fisker funnet omkommet på Sunnmøre

Leteaksjonen ble avsluttet litt før klokka 2 natt til onsdag da den omkomme var funnet, opplyser vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

Mannen ble meldt savnet ved 19-tiden tirsdag. Da hadde pårørende ikke hørt fra ham siden klokken 13. Mannen dro ut i en mindre sjark for å dra teiner, skriver Sunnmørsposten.

Mannskapet på redningsskøyta Idar Ulstein fant mannens båt tom og drivende vest for Vallebaane, nord for Runde og vest for Godøya, ifølge NRK.

– Søket fortsatte med flere fartøyer og etter hvert to helikoptre. Den savnede personen ble funnet og er nå brakt i land sammen med båten, sier redningslederen.

De pårørende er varslet.